Петр Дранга публично отстранился от Муцениеце, которая захотела его поцеловать

Петр Дранга публично отстранился от Агаты Муцениеце, которая захотела его поцеловать. Об этом сообщает Telegram-канал НеМалахов.

В Москве состоялась премьера фильма «Дорогая, я не перезвоню», которую посетили Агата и Петр. Артисты не скрывали своих чувств, публично обнимаясь. Однако, когда Агата захотела поцеловать спутника, тот отстранился от нее и спешно покинул пресс-зону.

До ухода пары журналисты успели поинтересоваться, как Петр будет поздравлять Агату с 8 марта, но музыкант оставил вопрос без ответа.

В Сети посчитали, что из-за поведения Петра актриса «оконфузилась».

Ранее Павел Прилучный выставил Агату Муцениеце не в лучшем свете в новом интервью. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Дима Билан не одобряет татуировки поклонников с его именем.