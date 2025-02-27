Павел Прилучный выставил Агату Муцениеце не в лучшем свете в новом интервью. Актер дал редкий комментарий про экс-супругу «7Дней.ru».

В новом интервью Павел раскритиковал бывшую жену, которая разрешила сыну сменить имидж. По словам актера, он был шокирован внешностью Тимофея и сразу же отвел его в салон, чтобы исправить ситуацию.

«Мы тогда уже были в разводе с бывшей супругой, которая ему разрешила покрасить волосы. И он пришел ко мне в таком виде. Я говорю: «Ну пойдем подстрижемся». И все, больше волосы он не красил», — высказался Павел.

Супруга Прилучного подтвердила его слова и заявила, что Тимофей до сих пор вспоминает эту историю. Также она убеждена, что мальчик во всем хочет быть похожим на отца.

«То есть он видит, какой папа, и хочет соответствовать. Мы не жесткие родители, стараемся все обсуждать», — высказалась актриса.

Ранее актер Павел Прилучный рассказал о сильных ссорах с молодой женой Зепюр Брутян. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Агата Муцениеце обнимала и целовала Петра Дрангу на премьере фильма в Москве.