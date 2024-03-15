Петр Дранга отреагировал на слухи о романе с Дарьей Мороз

Российский аккордеонист Петр Дранга высказался по поводу слухов о его романе с актрисой Дарьей Мороз. Соответствующее признание прозвучало в эфире программы «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

По словам артиста, его с Мороз связывают исключительно рабочие отношения. Музыкант отметил, что они вместе работали над спектаклем «Фрида», позировали на красных дорожках исключительно как друзья.

«У нас рабочие отношения. Люди говорят разное, я никогда ничего не комментирую. Мы потрясающие друзья с Дашей, вот и все», — заявил Дранга.

Кроме того, аккордеонист рассказал, что в настоящее время он одинок, однако готов вступить в новые отношения.

«Я хочу семью и детей. Просто не спешу. Я знаю несколько случаев, когда люди спешили. Когда я решу, что пришло время, я сделаю это осознанно», — добавил музыкант.

Ранее Дарья Мороз назвала Петра Дрангу талантливым, но строгим.

Также Мороз признала желание вновь стать мамой.