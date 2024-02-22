«Достаточно жестко берет все в свои руки»: Дарья Мороз высказалась о своем предполагаемом возлюбленном Петре Дранге

Актриса Дарья Мороз высказалась о музыканте Петре Дранге, с которым ей уже давно приписывают роман. Она призналась, что считает его талантливым, но строгим человеком.

О том, что экс-супруга режиссера Константина Богомолова встречается с артистом, заговорили в 2023 году. Тогда они стали довольно часто появляться вместе на различных светских мероприятиях. Однако официально о своих чувствах друг к другу они не объявляли. Недавно же Мороз дала интервью в передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой на ТВЦ, в котором поделилась своим мнением о Петре. Она отметила, что считает его хорошим и профессиональным человеком.

По словам Дарьи, в работе музыкант бывает жестким. Он умеет отстаивать свои границы и никогда не держит в себе чувства – если ему что-то не нравится, он сразу говорит об этом.

«Достаточно жестко берет все в свои руки. Мне кажется, ему не нравится заниматься жестким контролем и руководством. Хотя он это умеет, умеет договариваться», - поделилась Дарья.

Напомним, что сама Мороз отрицает романические чувства к музыканту. По ее словам, слухи возникают каждый раз, когда она начинает только дружить с мужчинами.

Ранее Дарья Мороз заявила, что больше не планирует сниматься в постельных сценах.