НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 декабря 2024, 11:35
1 мин.

Петр Дранга отпраздновал день рождения отца с Агатой Муцениеце и ее дочкой

Петр Дранга отпраздновал день рождения отца с Агатой Муцениеце и ее дочкой

© Starface.ru

Петр Дранга отпраздновал день рождения отца с Агатой Муцениеце и ее дочкой. Музыкант поделился семейными кадрами в соцсети.

Актриса подогревает слухи о романе с Петром: они не только появляются вместе на светских мероприятиях, но и проводят время в обычной жизни. Так, Агата посетила день рождения отца Петра, который прошел в столичном ресторане. Знаменитость снимала торжество, показав именинника, праздничный торт, гостей и свою дочь.

После мероприятия актриса опубликовала совместное фото с музыкантом, сделанное на Красной площади. Петр и Агата посетили новогоднюю ярмарку возле ГУМа.

Петр Дранга отпраздновал день рождения отца с Агатой Муцениеце и ее дочкой

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее актриса Агата Муцениеце сказала матерное слово в прямом эфире на глазах у дочери. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Светлана Ходченкова ушла с премьеры фильма с импозантным мужчиной.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
новости шоу-бизнеса