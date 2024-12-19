Петр Дранга отпраздновал день рождения отца с Агатой Муцениеце и ее дочкой. Музыкант поделился семейными кадрами в соцсети.

Актриса подогревает слухи о романе с Петром: они не только появляются вместе на светских мероприятиях, но и проводят время в обычной жизни. Так, Агата посетила день рождения отца Петра, который прошел в столичном ресторане. Знаменитость снимала торжество, показав именинника, праздничный торт, гостей и свою дочь.

После мероприятия актриса опубликовала совместное фото с музыкантом, сделанное на Красной площади. Петр и Агата посетили новогоднюю ярмарку возле ГУМа.