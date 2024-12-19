Актриса Светлана Ходченкова ушла с премьеры фильма с импозантным мужчиной

Актриса Светлана Ходченкова посетила премьеру фильма «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Звезда блистала на дорожке, а потом ушла вместе с импозантным мужчиной, с которым держалась за руки. Об этом сообщает StarHit.

Знаменитость не так часто выходит в свет, а если и появляется на мероприятиях, то в гордом одиночестве. На днях Светлана побывала на премьере сказки, где сыграла роль Бастинды. Актриса была в элегантном черном платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Она собрала волосы и сделала классический макияж.

Звезда не делилась подробностями личной жизни, но журналистам удалось заметить, с кем она покинула вечер.

После показа женщину сопровождал незнакомец с цветами. Он нежно придерживал звезду за руку на лестнице. Некоторые решили, что это личный водитель Светланы, но, возможно, и ухажер.

На светском вечере также присутствовали другие звезды, среди них была актриса Юлия Хлынина, на руке которой тоже заметили особенное украшение. Посмотреть сказку пришли Нино Нинидзе с сыном от Кирилла Плетнева, Дмитрий Чеботарев и Павел Деревянко с возлюбленной Зоей.

Ранее мы писали о том, что 41-летняя Светлана Ходченкова появилась на премьере фильма в образе студентки.

Также стало известно, почему Светлана скрывает своего возлюбленного. Комментарий сайту «Страсти» дала сваха Анна Осипова.