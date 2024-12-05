Агата Муцениеце опозорилась в прямом эфире: материлась на глазах у 8-летней дочери

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что опозорилась в прямом эфире на радио. И все бы ничего, но рядом с ней в тот момент находилась восьмилетняя дочь.

После того, как Агата утратила связь с сыном Тимофеем, она стала как можно больше времени проводить с Мией. Она не расстается с ней даже на работе. Так, девочка вместе со звездной мамой побывала в студии «Нового радио», где у актрисы должны были брать интервью. В личном блоге Муцениеце рассказала, что сначала все было хорошо, дочь была рада. Но потом что-то пошло не так.

«У меня нечаянно вылетело матное слово в прямом эфире. А Мия рассказала анекдот про какашки. Мы кринж», - призналась Агата.

Обо всем этом актриса рассказала с улыбкой на лице. Судя по всему, она не переживает из-за произошедшего в эфире.

Напомним, что уже несколько месяцев Агата не видела своего сына. Еще летом он уехал к отцу Павлу Прилучному и больше домой не возвращался. Осенью 2024 года родители мальчика судились, определяя его местожительство, и Муцениеце одержала победу. Однако школьник отказался вновь переезжать к матери.

Ранее Агата Муцениеце призналась, что видела НЛО.