Петр Чернышев уехал на море с дочкой Милой после смерти Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает Woman.ru.

После смерти жены фигурист сосредоточился на работе и дочке. Почти все лето Петр и Мила провели в Сочи, где проходили ледовые шоу. Кроме того, спортсмен ставил номера для фигуристов, а в ноябре и сам выйдет на лед. Ему досталась роль в сказке Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Также Петр активно развивает свою школу фигурного катания.

Старшая дочь Заворотнюк после смерти мамы почти все время проводит в Дубае, где проживает ее возлюбленный. Правда, не так давно Анна была в отпуске в Нижегородской области. Блогерша отправилась в путешествие по России вместе с бабушкой.

Отметим, что семья Заворотнюк избегает общения с прессой после семейной трагедии.

Ранее фигурист Петр Чернышев впервые после смерти Анастасии Заворотнюк вышел в свет. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина могла родить третьего ребенка от мужа-писателя.