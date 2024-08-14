Обручальное кольцо так и не снял: муж Заворотнюк впервые вышел в свет после ее смерти

Фигурист Петр Чернышев впервые после смерти Анастасии Заворотнюк вышел в свет. Об этом сообщает Советский спорт.

13 августа Петр приехал в Сочи в ледовый дворец «Айсберг», где прошла презентация шоу «Вечера на хуторе». По словам спортсмена, он оказался на мероприятии «внепланово», вместо Татьяны Навки, которая заболела и не смогла представить сказку.

«Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом, потому что Татьяна Александровна заболела, попросила меня помочь, так сказать, запустить ее детище, которое великолепно прошло этой зимой в Москве, здесь в этом намоленном, не побоюсь этого слова, месте», — высказался Петр.

Фигурист впервые вышел в свет после смерти жены. По словам инсайдеров, Петр до сих пор не может смириться с семейной трагедией и продолжает носить обручальное кольцо. Также он по-прежнему носит траур: на публике спортсмен появился весь в черном и с густой бородой.

Во время презентации Петр высказался и про Камилу Валиеву, которая месяц назад вернулась на лед из-за допинг-скандала. По словам фигуриста, он поддерживает коллегу в ее начинаниях.

Ранее 28-летняя дочь Анастасии Заворотнюк рассказала про «маниакальное» похудение. Подробности читайте в этой новости.