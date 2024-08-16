Актриса Лидия Федосеева-Шукшина могла родить третьего ребенка от мужа-писателя

Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что могла родить третьего ребенка от мужа-писателя. Об этом стало известно в эфире шоу «Судьба человека».

Актриса называет Василия Шукшина любовью всей жизни. Писатель умер в 1974 году, на момент трагедии Лидия была в положении. Однако из-за стресса у нее началось кровотечение, и врачи не сумели спасти ребенка.

«Василий Макарович хотел еще детей. Я была беременна, когда случилась смерть мужа. Но у меня были сложности женские. Мне неудобно говорить, но у меня началось кровотечение. Я ждала третьего ребенка», — высказалась знаменитость.

После смерти возлюбленного актриса полгода не выходила из дома. Ей тяжело было принять смерть мужа, который строил планы на жизнь.

«Я, кроме рыданий, ничего не понимала. У нас так много задумок было. Он мог столько всего написать, снимать, снимать и еще раз снимать. После его смерти у меня мысли были нехорошие. Нельзя было думать об этом», — резюмировала актриса.

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