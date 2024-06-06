«Мы верили в чудо»: как близкие Заворотнюк лечили актрису на протяжении пяти лет

Семья Анастасии Заворотнюк рассказала, как актрисе помог «чудодейственный фрукт». Родственники актрисы прервали молчание на девятый день ее смерти.

В конце мая 2024 года ушла из жизни Анастасия Заворотнюк. Актриса 5 лет боролась с раком, однако недуг оказался сильнее. По словам родственников Заворотнюк, они, как и многие поклонники, верили в чудо и исцеление. Они отметили, что за время болезни Анастасии получали предложение о помощи из разных уголков мира. Так, например, одна из поклонниц привезла в Москву из Папуа-Новой Гвинеи «чудодейственный фрукт, поднимающий иммунитет во время болезни».

«Мы тоже верили в чудо. Огромное количество знакомых и едва знакомых людей привозили из разных стран необходимые лекарства. Детки, которым когда-то наша Настя помогала справиться с тяжелыми заболеваниями, держала их за руки и делилась своей энергией, предлагали приехать и дать ей теперь уже свои силы», — высказались близкие Заворотнюк.

Также семья актрисы обратилась к церковнослужителям, которые ежедневно молились о здравии Анастасии и оказывали духовную поддержку Петру Чернышеву и 5-летней Миле.

«Спасибо всем за то, что видели в ней не просто яркую звезду экрана, но замечали ее внутреннюю красоту, доброту, душевность. Она действительно была такой», — резюмировала семья Заворотнюк.

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