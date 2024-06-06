Работал по ночам, чтобы днем быть с женой: родные рассказали, как 5 лет жил Чернышев из-за болезни Заворотнюк

Фигурист Петр Чернышев работал по ночам вместе с коллегой Татьяной Навкой, чтобы днем проводить больше времени с тяжелобольной женой Анастасией Заворотнюк. Об этом рассказали родные актрисы после девяти дней с ее смерти.

Близкие звезды «Моей прекрасной няни» сделали заявление, в котором поблагодарили всех тех, кто пять лет верил в выздоровление Анастасии, поддерживал семью и шел навстречу. Отдельное «спасибо» было произнесено коллективу ледового театра Татьяны Навки, который всегда относился к ситуации Чернышева с пониманием.

Как оказалось, все эти годы Петр не просто много работал, чтобы оплачивать лечение, но и перестраивал график, чтобы проводить время с Заворотнюк. Так, ему приходилось репетировать шоу по ночам.

«Спасибо коллективу ледового театра Татьяны Навки и Петра Чернышева за то, что всегда относились с пониманием и репетировали все шоу по ночам, чтобы Петр мог целый день проводить рядом с Настей», - было сказано в заявлении родных актрисы.

Напомним, что за пять дней до смерти Анастасии Петра Чернышева заметили в отеле. Он выглядел изнеможденным. И, по данным СМИ, провел в гостинице всю ночь, не пожелав возвращаться домой.

Ранее гример Анастасии Заворотнюк рассказала о предвестниках рака у актрисы.