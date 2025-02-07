Песню написал Меладзе? Гагарина прокомментировала скандал с новым треком

Полина Гагарина заявила, что ей написал песню подражатель Константина Меладзе. Об этом стало известно в эфире шоу «Мурзилки Live» на Авторадио.

В начале 2025 года Полина представила песню «Танец перед зеркалом», из-за которой угодила в скандал. Пользователи Сети убеждены, что трек написал Константин Меладзе, хотя автором значится Лев Вольпин. Подписчики вспомнили, как композитор скрывался под псевдонимом, создавая первые песни для Веры Брежневой. Полина не стала отрицать сходство композиции с мотивами творчества Меладзе. При этом она отметила, что автором песни, действительно, является другой человек.

«Но в любом случае слышно (естественно, я читаю комментарии, которые сейчас несутся изо всех уголков) — это действительно очень похоже на Константина Меладзе. И это его стиль. Но появился подражатель. Очень талантливый подражатель. И дай Бог ему здоровья», — высказалась знаменитость.

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