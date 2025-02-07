Юлия Савичева заявила, что ей не хватило опыта выступления на «Евровидении». Певица вспомнила об участии в международном музыкальном конкурсе в беседе с сайтом «Страсти».

В 2004 году Савичева представляла Россию на «Евровидении», где заняла 11 место. По словам певицы, ей не хватило опыта для более успешного выступления. Несмотря на репетиции и долгие подготовки, она не сумела справиться с волнением.

«Я была неопытной девочкой, но уже такой популярной – у меня были треки, написанные Максимом Фадеевым – «Высоко» и «Корабли» – они стали хитами на долгие годы. А опыта выступлений мне не хватало ужасно. Да, было много репетиций и подготовки, но я просто не смогла справиться с волнением», — высказалась артистка.

Во время выступления Юлия не только пела, но и танцевала. Как выяснилось, на одной из поддержек певица едва не упала. Произошедший инцидент сказался на уверенности Савичевой.

«Танцоров должны были покрыть краской, это делали и на репетициях, но это был тонкий слой, а на финальное выступление их густо намазали. А моя задача была встать на спину танцору в один из моментов, и тут я почувствовала, что моя нога едет в сторону, и просто испугалась, что упаду. Все связки зажались, страх в глазах, я не смогла с этим справиться. Моё выступление не было успешным на 100%, таким же, как на репетициях», — резюмировала она.

Полное интервью Юлии об участии в шоу «Один в один» на телеканале «Россия» и работе с Максимом Фадеевым читайте здесь.