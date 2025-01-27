«Грядут перемены»: Полина Гагарина удивила поклонников новым имиджем
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Певица Полина Гагарина опубликовала новое фото в Сети, продемонстрировав обновленную стрижку. 37-летняя исполнительница сделала волосы еще короче и объяснила, для чего ей это было нужно.
Много лет Гагарина предпочитала удлиненное каре, однако в 2025 году решилась на перемены. Она отправилась к стилисту и отрезала длину выше подбородка. Фанаты поинтересовались, почему она захотела сменить имидж, и получили от Полины ответ.
«Потому что грядут перемены», - заявила певица, но никаких подробностей не раскрыла.
К слову, общаясь с подписчиками, Гагарина также ответила на личный вопрос – собирается ли она еще раз выходить замуж. И, как оказалось, отправляться под венец артистка совсем не хочет. Напомним, что у нее было два мужа. В 2007 году она вышла за актера Петра Кислова, а затем в 2014 году — за фотографа Дмитрия Исхакова. Второй развод сопровождался скандалом, но бывшим супругам все-таки удалось наладить общение ради дочери.
Ранее Полина Гагарина показала фигуру в купальнике.