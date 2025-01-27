«Грядут перемены»: Полина Гагарина удивила поклонников новым имиджем

Певица Полина Гагарина опубликовала новое фото в Сети, продемонстрировав обновленную стрижку. 37-летняя исполнительница сделала волосы еще короче и объяснила, для чего ей это было нужно.

Много лет Гагарина предпочитала удлиненное каре, однако в 2025 году решилась на перемены. Она отправилась к стилисту и отрезала длину выше подбородка. Фанаты поинтересовались, почему она захотела сменить имидж, и получили от Полины ответ.

«Потому что грядут перемены», - заявила певица, но никаких подробностей не раскрыла.