Песню Надежды Кадышевой «Веночек» могут ввести в школьную программу. Об этом сообщает «Абзац».

С 1 сентября школьники смогут начать изучение патриотических песен Олега Газманова и Ярослава Дронова. Депутат Госдумы Михаил Романов считает, что хит Надежды может быть допустим к введению в школьную программу.

«Я считаю, что песня Кадышевой «Веночек» может быть допустима к введению в школьную программу на уроках музыки в зависимости от класса и возрастной группы. Думаю, что при желании педагогического коллектива школы это возможно сделать уже сейчас», — высказался депутат.

Также он отметил, что патриотические песни и композиции военных лет обязательно должны быть в программе: ученикам необходимо знать культурное наследие страны.

Сама Кадышева не комментировала инициативу.

