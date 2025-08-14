«Мне предлагали»: Юрий Лоза объяснил, почему отказался от популярности Кадышевой

Юрий Лоза признался, что отказался от популярности Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой. Слова композитора и певца передает «Абзац».

Надежда Кадышева стала популярна у молодежи после того, как ее песни попали в тренды в Сети. Также востребованностью у молодого поколения пользуется Буланова. Россияне снимают ролики-пародии на танцоров певицы и просятся в ее команду. В беседе с журналистами Лоза признался, что в свое время отказался от раскрутки композиции «Плот», которая могла бы привлечь новых поклонников.

«Популярность Булановой зиждется на ленивых танцорах. То же самое происходит с Надеждой Кадышевой – 20 лет ее песни никому не были нужны. И тут благодаря одному ролику она выстрелила. Мне предлагали раскрутить мои песни. Сказали, что могут сделать вирусный ролик с припевом «Плота». А я не хочу!» — высказался Лоза.

Ранее сообщалось, что подтанцовка Маргариты Суханкиной набирает популярность в Сети вслед за командой Булановой. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что певица Катя Лель предупредила о грядущей «глобальной зачистке человечества».