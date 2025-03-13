Песни «Касты» исчезли из музыкальных сервисов

Песни российской рэп-группы «Каста» пропали из музыкальных сервисов «Яндекс» и Apple. Об этом пишет РИА Новости.

По данным источника, в Apple Music к настоящему моменту удалены все композиции коллектива. В «Яндекс Музыке» для прослушивания доступны лишь концертные записи. Представители сервиса уточнили, что исчезновение композиций произошло не по вине площадок.

«Скорее всего, группа удалила треки по собственному желанию», — поделились представители сервиса «Яндекс».

Солисты группы, которые уехали из России после начала специальной военной операции, пока никак не комментировали произошедшее.

Незадолго до этого участники группы «Каста» рассказали о жизни в эмиграции. Так, музыкант, выступающий под псевдонимом Шым, признался, что вдали от российских фанатов перестает их понимать. Более того, он даже не может осознать, много или мало слушателей у него осталось после отъезда.

Также сообщалось, что альбом группы «Каста» проверят на экстремизм из-за лозунгов в поддержку Украины.