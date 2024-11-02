Много ненависти к России: группу «Каста» проверят на экстремизм

Последний альбом группы «Каста» собираются проверить на экстремизм. Общественники обнаружили в музыкальном сборнике много негатива к России и лозунги в поддержку Украины. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, песни коллектива изучили активисты движения «Ветераны России». Они выявили, что сразу в нескольких композициях группа практически признается, что отправляет деньги ВСУ. Более того, призывает делать то же своих слушателей.

К слову, после начала СВО «Каста» покинула Россию. Сейчас артисты выступают по клубам за границей – в основном в странах СНГ. В Сети появлялись кадры с концертов группы, на которых разворачивали флаги Украины.

Напомним, что один из участников коллектива уже давно пытается оборвать все связи с Россией. В 2022 году Влади выставил на продажу свою квартиру в Ростове. Однако покупатель на нее нашелся лишь спустя год благодаря тому, что рэпер сделал большую скидку. Другие артисты пока имеют недвижимость в стране.

Ранее стало известно, что солист «Би-2» Егор Бортник*(признан иноагентом на территории РФ) собирался выбросить все российские награды.