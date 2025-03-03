«Теряю чувство России»: участники группы «Каста» рассказали о жизни в эмиграции

Участники группы «Каста» Михаил Епифанов и Владислав Лешкевич*(признан иноагентом на территории РФ) рассказали о жизни в эмиграции. После начала СВО они покинули страну, и теперь, как признался Епифанов, он теряет чувство России.

Исполнитель, выступающий под псевдонимом Шым, поделился, что вдали от российских поклонников перестает их понимать. Более того, он даже не может осознать, много или мало слушателей у него осталось после отъезда.

«Я могу сказать, что теряю чувство России. Все меньше понимаю, как находящиеся в России люди себя чувствуют», - цитирует слова артиста Газета.Ru.

С коллегой не согласился рэпер Влади*. Он заявил, что не теряет связь и не хочет, чтобы это происходило. По его словам, он делает усилие над собой, чтобы оставаться с людьми, которые остались в России, даже если их позиция отличается от его.

Ранее появилась информация, что альбом группы «Каста» проверят на экстремизм.

*Признан иноагентом на территории РФ