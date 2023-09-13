Песни 69-летней Лаймы Вайкуле вырезаны из всех новогодних концертов. Об этом сообщает издание «Утро.ру».

Артистка теряет последние источники дохода в РФ. Сперва стало известно о том, что после проведения фестиваля в Юрмале ее хиты полностью убрали из эфира радиостанций. Затем выяснилось, что под отмену попали и архивные записи с выступлений Вайкуле. Как сообщает инсайдер, многие песни знаменитости были вырезаны из новогодних концертов.

«Хиты «Вернисаж», «Листья желтые», «Я вышла на Пакадилли» вырезаны из всех повторов концертов, которые запланированы к эфиру в новогодние праздники», — информирует источник.

Несмотря на неприязнь к России, артистка по-прежнему имеет здесь недвижимость. По данным «7Дней.ru», у Вайкуле осталась в Москве квартира, примерная стоимость которой 56 миллионов рублей. Поговаривают, уже совсем скоро Лайма не сможет избавиться от имущества, поскольку на него наложат арест.

Добавим, что сама певица никак не комментирует отмену своего творчества в РФ.

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