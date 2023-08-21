Заслужила: известно, как относятся к уехавшей из РФ Лайме Вайкуле в Латвии

Мария Максакова* (признана иноагентом на территории РФ) сообщила, что в Латвии певицу Лайму Вайкуле считают божеством. Об этом информирует издание StarHit.

Недавно в Юрмале состоялся фестиваль Лаймы. Мероприятие посетили все звезды, уехавшие год назад из РФ. Не стала исключением и Максакова*. По воспоминаниям знаменитости, торжество пользовалось спросом не только у журналистов, но и у местной публики. Оперная певица считает, что жители Латвии относятся к Вайкуле «как к божеству».

«Она невероятной красоты и харизмы, благородства. Пронзительные ноты не только в пении, но и в жизни», — высказалась коллега Лаймы.

Также оперная певица рассказала о реакции зрителей на появление Аллы Пугачевой. По ее словам, зал тепло принял артистку и каждый раз вставал, когда та входила в помещение.

«Алла много лет не выходит на сцену и, судя по всему, не собирается этого делать. Но она всячески поддерживала и участников, и саму Лайму», — резюмировала знаменитость.

Ранее мы писали о том, что певица Лайма Вайкуле лишилась еще одного источника дохода в РФ. Подробности смотрите в этой статье.

*признана иноагентом на территории РФ