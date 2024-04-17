Песков рассказал о пожеланиях властей РФ к мессенджеру Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о пожеланиях Кремля к мессенджеру Telegram. Его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, то в России неоднократно высказывали пожелания руководству Telegram и его основателю Павлу Дурову в частности, чтобы они были предельно внимательны в отношении мессенджера. Их призывали принимать необходимые меры безопасности.

«Чтобы Telegram как высокотехнологичный продукт, востребованный продукт не превращался в инструмент в руках террористов», — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ уточнил, что Telegram широко используется на территории страны. Он подчеркнул, что в Кремле не принимали никаких решений о блокировке мессенджера.

Вдобавок Песков отметил, что что с самим интервью Дурова в Кремле еще полностью не ознакомились, однако посмотрят его в конце рабочего дня.

Ранее Павел Дуров рассказал, что не тратит сотни миллионов долларов на счету.

Также Дуров признался, что отказался от переезда в США после нападения грабителей.