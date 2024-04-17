«Нет недвижимости, самолетов, яхт»: Павел Дуров заговорил о своем доходе

Бизнесмен и программист Павел Дуров рассказал, что не тратит сотни миллионов долларов на счету. Основатель Telegram рассказал о финансовом состоянии Такеру Карлсону в эфире YouTube-шоу.

Павел Дуров входит в число самых богатых людей в мире. По словам бизнесмена, на его счету десять лет лежат сотни миллионов долларов, однако он их не тратит и никуда не инвестирует.

«Я ничего с этим не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолетов, ни яхт. Я не думаю, что такой образ жизни мне подходит», — высказался Павел.

Дуров отметил, что сосредоточен на разработке новшеств мессенджера Telegram.

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