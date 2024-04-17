«Напали на улице»: Павел Дуров стал жертвой грабителей

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что отказался от переезда в США после нападения грабителей. Программист поделился откровением в эфире YouTube-шоу Такера Карлсона.

По словам Павла, он планировал обосноваться в США и вести там бизнес. Однако Дуров передумал после того, как на него напали в Сан-Франциско. Дуров признался, что трое грабителей пытались отнять у него телефон.

«Я был в Сан-Франциско, и на меня напали на улице, я возвращался в 8 часов вечера в свой отель. Это единственная страна, где на меня напали на улице», — рассказал бизнесмен.

По словам Дурова, инцидент стал для него шоком. Он много путешествовал по разным странам, однако угроза безопасности произошла именно в США.

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