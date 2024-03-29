Песков не слышал об обращении о признании Аллы Пугачевой иноагентом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, что певицу Аллу Пугачеву якобы могут признать иноагентом. Об этом пишет РИА Новости.

Как признался представитель Кремля, ему ничего неизвестно об официальных заявлениях на этот счет.

"Я, честно говоря, об этом ничего не слышал. Я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет", - рассказал Песков во время беседы с журналистами.

Напомним, на этой неделе глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил признать уехавшую из России Аллу Пугачеву иноагентом. По его мнению, артистку должны причислить к числу иностранных агентов из-за ее критики СВО, а также из-за поддержки своего супруга Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

Позднее в СМИ появилась информация о том, что Примадонну могут включить в список иноагентов 12 апреля - накануне 75-летия звезды.