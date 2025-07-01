«Все зависит от заказчиков и мероприятия»: раскрыт гонорар Жасмин за частное выступление

Продюсер Сергей Дворцов назвал Жасмин одной из самых востребованных артисток эстрады. В беседе с сайтом «Страсти» продюсер рассказал, что за частное мероприятие певица получает от 1,7-2 млн рублей.

«Ей не нужно о себе напоминать, Жасмин очень любят! Частные мероприятия, соответственно, у нее есть. Гонорар начинается от 1,7-2 млн, все зависит от заказчиков, города, мероприятия», — высказался Дворцов.

Сергей отметил, что считает Жасмин талантливой певицей. При этом он намекнул: чтобы попасть в шоу-бизнес, недостаточно умения петь — для этого нужны деньги и связи. Не исключено, что первый муж артистки посодействовал ее карьере в начале пути.

«У Жасмин был высокопоставленный муж, то есть важен не только талант, но и денежные связи», — пояснил Дворцов.

Также продюсер встал на защиту дочки Жасмин, столкнувшейся с критикой Сергея Соседова после премьеры песни. По мнению Соседова, у наследницы Жасмин нет таланта, а сама певица пытается «пропихнуть» дочь, вредя ее психике. Дворцов отметил, что уважает деятельность Сергея, но не считает его оценку объективной.

«Соседов в каждой бочке затычка. Если бы он адекватно смотрел на нашу эстраду, то не говорил бы такую ересь. У Жасмин дочка очень талантлива, и с легкой руки мамы у нее все получится! Я могу ей пророчить карьеру дивы с заменой Жасмин в будущем!» — высказался продюсер.