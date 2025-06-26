«Такой гонорар брала Алла Пугачева»: продюсер рассказал, поднимет ли Кадышева ценник выше 20 млн рублей

На волне популярности певица Надежда Кадышева подняла свои гонорары, и теперь ее выступление стоит 20 млн рублей. Эту информацию сайту «Страсти» подтвердил Сергей Дворцов. Он отметил, что такие огромные заработки в России раньше были только у артистки Аллы Пугачевой.

Надежда Кадышева сейчас проходит через новый виток в карьере. Благодаря социальным сетям она обрела молодую аудиторию, которая скупает все билеты на ее концерты. В связи с этим выросли и гонорары певицы, что сказалось на ее отношении с другими звездами шоу-бизнеса. По словам Дворцова, в светских кругах завидуют успеху вокалистки.

«Да, действительно, сейчас ценник у Надежды Никитичны 20 млн рублей. Кто захочет заказать ее, заплатят и 30, 40 и даже 50 млн рублей. У нее сейчас вторая слава, вторая жизнь, популярность именно у молодежи, — рассказал Дворцов. — Знаете, мир шоу-бизнеса — это акулы, тьма тьмущая, как говорится, где все друг друга пытаются сожрать. Безусловно, ей завидуют, ее гонорарам. Ведь на каждой радиостанции сейчас звучат ее хиты».

При этом, как считает продюсер, еще больше Кадышева не поднимет гонорар. Сергей Дворцов отметил, что она сейчас и так самая высокооплачиваемая артистка в стране. Более того, ее можно назвать новой Примадонной. Отметим, что раньше этот «титул» принадлежал Алле Пугачевой. Но после начала СВО она уехала из России.

«Думаю, что 20 млн рублей — это предел. В свое время такой гонорар брала Алла Борисовна Пугачева. А она была Примадонной. Надежда Кадышева теперь, можно сказать, у нас за Примадонну», — заявил продюсер.

Ранее Ксения Бородина призналась, что хотела пригласить на свадьбу Надежду Кадышеву.