«Первые поддержки!»: Дробязко и Ванагас вышли на лед с новорожденной дочкой

Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас вышли на лед с 2-месячной дочерью.

53-летняя фигуристка и ее 54-летний муж решили показать новорожденной девочке свое любимое занятие.

Звездная пара решила выйти на прогулку в солнечную погоду и познакомить малышку с фигурным катанием. Встав на коньки, Повилас взял наследницу на руки и начал выполнять различные поддержки, кружившись в обнимку с девочкой. Чтобы ребенок не замерз, Дробязко и Ванагас тепло одели ее и положили в детский теплый кокон.

«Первые поддержки!» — прокомментировал фигурист свой первый выход на лед в компании дочери.

Однако его супруга Маргарита не удержалась: она поправила мужа, подчеркнув, что ранее он уже катался на коньках с малышкой, пока та была в животе у мамы.

«Первые поддержки ты делал, когда она еще была внутри у мамы», — сообщила Дробязко.

Друзья и знакомые впечатлились кадрами и растрогались, написав добрые слова фигуристам: «Повилас, будьте всегда таким счастливым!», «Самый дорогой кулечек в руках любящего папочки», «Какая маленькая, а какая уже красивая!», «Обожаю смотреть на счастливого папочку с ребенком на руках. Здоровья и счастья всем вам огромного».

Напомним, что 6 декабря 2024 года у Дробязко и Ванагаса родилась дочь, которую они назвали Николина. Однако о беременности Маргарита решила сообщить лишь за несколько недель до родов, а уже спустя месяц после появления малышки на свет фигуристка вместе с Петром Чернышевым выступила в новогоднем шоу Татьяны Навки.

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