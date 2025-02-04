Беременная Ида Галич раскрыла пол ребенка

Беременная 34-летняя блогерша Ида Галич считает, что родит второго мальчика. Ида поделилась предположением в Telegram-канале.

В 2025 году Галич объявила о второй беременности. Теперь будущая мама рассказывает о подготовке к родам. Так, в личном блоге Ида показала, как вяжет бежевое одеяло для будущего ребенка. По словам знаменитости, она выбрала нейтральный цвет, поскольку не знает пол малыша, но предполагает, что родит мальчика.

«Не стоит сразу давать мне ярлык бежевой мамы. Я просто пол не знала, когда начинала это изделие. Да и сейчас, честно говоря, не ведаю. Все убеждены, что девочка. А мне кажется, что будет парень. Но это совсем неважно», — высказалась блогерша.

Ида призналась, что во время беременности у нее изменились приоритеты. Теперь Галич отказывается от светской жизни ради спокойного вечера дома.

«Ваш админ мог быть в Санкт-Петербурге, на Юру Борисова любоваться по случаю премьеры картины Пророк, но надо вязать. Шучу, я бы просто не вывезла поезд сразу после самолета, даже ради Юры», — резюмировала она.

Ранее Ида Галич рассказала, как 4-летний сын отреагировал на ее беременность. Подробности читайте в этой новости.