«Период пчелы»: дочка Лолиты не смогла найти работу и занялась клоунадой

Эстрадная певица Лолита рассказала, что ее дочь Ева, которой врачи диагностировали синдром Аспергера, сейчас находится в Болгарии. Там она живет вместе с бабушкой. Об этом сообщает Утро.ру.

Еще пять лет назад Лолита делилась с поклонниками радостной новостью. Ее дочка Ева поступила на филологический факультет в Варшавский университет. Недавно звездной наследнице вручили диплом о высшем образовании, только вот с трудоустройством у девушки есть некоторые проблемы.

По словам исполнительницы хита «На Титанике», Ева живет вместе с бабушкой в Болгарии. В этой стране довольно сложно найти работу, которая была бы связана с лингвистикой. Может, это и стало причиной нового увлечения 24-летней дочери Лолиты: она всерьез заинтересовалась клоунадой и цирком.

«Она владеет такой информацией, которая у меня в жизни бы не уложилась в голове. Сейчас у нее такой период пчелы, когда она собирает информацию об артистах, про цирки, про режиссеров», – рассказала певица.

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