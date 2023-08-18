«Сама виновата»: Анна Хилькевич раскрыла правду о своей беременности

Актриса Анна Хилькевич прокомментировала слухи о своей беременности, появившиеся после ее нового выхода в свет. Журналисты засняли звезду «Универа» с округлившимся животом и тут же стали предполагать, что она ожидает третьего ребенка. Однако знаменитость поспешила опровергнуть эти домыслы. По ее признанию, на данный момент они с мужем наслаждаются воспитанием только двух дочерей.

Анна отметила, что на самом деле просто хорошо отдыхала с друзьями и поэтому не заботилась о том, как может выглядеть ее фигура. При этом Хилькевич не отрицает, что сама виновата в распространении слухов, так как, не зная о съемке, расслабилась. Актриса напомнила, что она такой же человек, как и все, поэтому не всегда способна ловить удачные кадры и втягивать вовремя живот.

«Я сама виновата. Сказала мужу, что корсет можно не затягивать до конца. Ну и вопрос к тренеру, конечно. <…> Дети — это, безусловно, счастье, но на данный момент мы не ждем пополнения», - цитирует слова Анны Super.

Напомним, что Хилькевич воспитывает от мужа Артура Волкова двух дочерей – старшую Арианну и младшую Марию.

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