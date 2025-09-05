Переживающий развод из-за измены Дмитрий Дибров отказался от корпоративов. Об этом сообщает «Абзац».

Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной после 16 лет брака. По данным СМИ, модель изменила телеведущему с Романом Товстиком. Дмитрий и Полина утверждают, что сохранили дружеские отношения после расставания. По словам телеведущего, он не страдает из-за предательства, по-прежнему верит в любовь, а по дому ему помогает прислуга. Несмотря на оптимистичный настрой, от работы телеведущий все же отказался: в ближайшем времени он не будет получать прибыль от корпоративов.

В ивент-агентствах рассказали, что не знают, когда Дибров вернется к данному виду деятельности. Сам Дмитрий не комментировал свое решение.

Известно, что телеведущий зарабатывал на корпоративах около 1,5 млн. Приглашение Диброва на форумы в роли спикера обходилось организаторам в 3 млн.

Ранее Дмитрий Дибров заверил, что не собирается делать кухарку из новой избранницы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Сети попросили Филиппа Киркорова перестать продвигать певицу Марго Овсянникову.