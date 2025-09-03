«Я что же, бобыль вам, что ли?»: Дмитрий Дибров разоткровенничался о жизни после развода

Телеведущий Дмитрий Дибров после скандального расставания с 36-летней Полиной рассказал, как складывается его быт после ухода жены. Он признался, что в доме за хозяйством следит обслуживающий персонал.

«Я что же, бобыль вам, что ли? У меня прислуга, коллектив. Шофер возит детей в школу — из школы. Единственное, благодаря профессору Розенштейну помощнице практически делать нечего. Я стараюсь, чтобы она не готовила еду, потому что это невыносимо! Я сам приготовлю», — приводит StarHit слова Диброва.

Телеведущий также не исключил, что может вновь жениться. При этом он подчеркнул, что не собирается делать из избранницы кухарку. По словам 65-летнего Диброва, главное для него – любовь.

«Упаси тебя Господь засунуть ее на кухню. Ну, может, конечно, кто-то любит на кухарках жениться, тогда, конечно, а так вообще…», — заверил экс-ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Напомним, Дмитрий разводится с женой после 16 лет брака. Паре удалось мирно урегулировать вопросы, связанные с расставанием и воспитанием детей. Причиной расставания стала новая любовь Полины – она предпочла телеведущему 50-летнего миллиардера и отца шестерых детей Романа Товстика.

Ранее сообщалось, что у Дмитрия Диброва появилась новая девушка, и она моложе жены Полины.