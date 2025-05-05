«У вас есть квартира в Алматы?»: Вере Брежневой во время концерта предложили выйти замуж

Певица Вера Брежнева во время концерта в Алматы получила предложение выйти замуж. Она пообщалась с потенциальным женихом и не забыла спросить про финансы и недвижимость. Видео было опубликовано в соцсетях.

Исполнительница хита «Любовь спасет мир» после развода с Константином Меладзе продолжает выступать с песнями и искать любовь. Она устроила выступление в Казахстане и даже нашла мужчину, который готов на ней жениться.

В соцсетях был опубликован отрывок с концерта звезды. На кадрах Вера со сцены общалась с поклонником, который стоял внизу. Он преподнес ей большой букет алых роз и попросил стать его женой. Брежнева была приятно удивлена и улыбалась. Она завела диалог и даже спросила жениха, на что он готов ради нее.

«У вас есть квартира в Алматы? Бизнес есть? То есть, если я останусь, вы сможете меня прокормить?» – поинтересовалась певица.

В зале раздались аплодисменты. Мужчина что-то сказал артистке, а потом поцеловал в руку и щеку. Звезда призналась, что не знает как после такого продолжать концерт. Но на вопрос о бракосочетании она так и не ответила.

Напомним, что недавно в СМИ обсуждался возможный роман Брежневой с 28-летним манекенщиком.

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