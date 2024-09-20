«Пережила колоссальный стресс»: Седокова пожаловалась на проблемы со здоровьем
© Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News
Известная певица Анна Седокова призналась, что у нее случился приступ аллергии из-за стресса. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Артистка призналась, что ее тело мгновенно реагирует на любую нервную ситуацию, и показала следы от аллергии.
«Вчера я пережила колоссальный стресс. И вот сегодня — привет, крапивница. С возвращением. Я попробую победить тебя. Обещаю», — поделилась артистка.
Исполнительница не скрывает, что много лет страдает от крапивницы, которая в последнее время проявляется все сильнее. Из-за тяжелых приступов аллергии Седокова не может заниматься спортом и набирает вес. Седокова признавалась, что специально публично рассказывает о своей проблеме и показывает себя в «неприглядном» виде, чтобы поддержать людей, которые столкнулись с подобной болезнью.
Ранее Анна Седокова пожаловалась на панические атаки после участия в телешоу.
Также сообщалось, что Седокова сменила прическу и цвет волос после развода.