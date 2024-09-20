НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 сентября 2024, 11:01
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«Пережила колоссальный стресс»: Седокова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Певица Седокова рассказала, что у нее случился приступ аллергии из-за стресса.
«Пережила колоссальный стресс»: Седокова пожаловалась на проблемы со здоровьем

© Фролов Михаил /Komsomolskaya Pravda/East News

Известная певица Анна Седокова призналась, что у нее случился приступ аллергии из-за стресса. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка призналась, что ее тело мгновенно реагирует на любую нервную ситуацию, и показала следы от аллергии.

«Пережила колоссальный стресс»: Седокова пожаловалась на проблемы со здоровьем

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Вчера я пережила колоссальный стресс. И вот сегодня — привет, крапивница. С возвращением. Я попробую победить тебя. Обещаю», — поделилась артистка.

Исполнительница не скрывает, что много лет страдает от крапивницы, которая в последнее время проявляется все сильнее. Из-за тяжелых приступов аллергии Седокова не может заниматься спортом и набирает вес. Седокова признавалась, что специально публично рассказывает о своей проблеме и показывает себя в «неприглядном» виде, чтобы поддержать людей, которые столкнулись с подобной болезнью.

Ранее Анна Седокова пожаловалась на панические атаки после участия в телешоу.

Также сообщалось, что Седокова сменила прическу и цвет волос после развода.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Анна Седокова
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