Не отпускали на протяжении месяца: Анна Седокова пожаловалась на панические атаки после участия в телешоу

Съемочный процесс иногда приносит звездам проблемы со здоровьем, как это, например, произошло с певицей Анной Седоковой. Она написала на странице в социальных сетях о панических атаках, которые стали преследовать ее после участия в телешоу.

Исполнительница опубликовала пост в Сети. В нем она поздравила победителя шоу «Выжить в Дубае. Возвращение». Также артистка заявила, что непродолжительное пребывание на проекте отразилось на ее здоровье.

Так, Анна начали мучить панические атаки. Это продолжалось в течение месяца. Однако сейчас, судя по всему, певице стало лучше. Она написала, что «все проходит и все забывается», а также заявила об исполнении своей мечты.

Ранее сообщалось, что 41-летняя артистка сменила прическу и цвет волос. Она решилась на преображение после развода с баскетболистом Янисом Тиммой.