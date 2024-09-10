«Я чувствую себя абсолютно счастливо»: объявившая о разводе Анна Седокова перекрасилась в рыжий

Недавно 41-летняя певица Анна Седокова объявила о разводе с мужем, баскетболистом мужем Янисом Тиммой. Экс-солистка группы «ВИА Гра» заявила, что в ней произошли как внешние, так и внутренние изменения. Накануне артистка отстригла волосы на камеру, а теперь решилась на новое преображение. Знаменитость поделилась кадрами в соцсети.

В личном блоге Анна Седокова опубликовала видео, на кадрах которого продемонстрировала свое очередное преображение. Певица сделала короткую стрижку и перекрасила волосы в рыжий цвет.

«Получается, я всю жизнь мечтала о каре и рыжем цвете и никогда не решалась. И еще забавный факт, что для миллионов людей я осталась в сердце как рыженькая из „ВИА Гры“, хотя я никогда ей не была. Только в одном клипе „Убей мою подругу“ примерно месяц. Я чувствую себя абсолютно счастливо», — поделилась Анна Седокова.

Артистка отметила, что теперь она вернулась к прежнему образу со времен работы в группе «ВИА Гра».

«Ну и создателям #раньшебылолучше посвящается. Теперь точно как раньше. Ваша любимая Аня вернулась», — заявила знаменитость.

Подписчики оценили новый эксперимент во внешности Анны Седоковой.

«Прямо как в „ВИА Гре“, когда была молодая и рыженькая», — пишут в комментариях.

Однако некоторые не узнали певицу, заявив, что у нее «очень сильно изменилась внешность».

Напомним, недавно Анна Седокова подтвердила слухи о разводе с Янисом Тиммой после четырех лет брака. Певица заявила, что они с супругом «благодарны друг другу за путь, который прошли вместе», однако не раскрыла причины их разрыва.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова опубликовала фото без макияжа после слухов о новой пластике.