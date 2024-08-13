Перевела более 100 млн рублей мошенникам: Долина сама продала квартиру в Москве

Певица Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках и перевела деньги мошенникам. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, исполнительница хита «Погода в доме» перечислила более 100 млн рублей мошенникам. Сейчас полиция ищет злоумышленников, обманувших певицу.

Площадь квартиры Долиной в Хамовниках составляет 236 кв. метров, а стоимость — около 150 млн рублей.

Как пишет Telegram-канал Mash, Долина все же отдала мошенникам 180 млн рублей. Точная сумма сделки еще уточняется.

Напомним, сегодня утром неизвестные пытались проникнуть в квартиру народной артистки. Они уверяли, что жилье — их собственность, но охрана не поверила незнакомцам. «Новых владельцев» задержали следователи.

Адвокат советовала исполнительнице поехать в МФЦ и написать заявление о запрете продажи недвижимости без личного присутствия, чтобы впредь не возникало подобных ситуаций.