Адвокат рассказала, грозит ли Ларисе Долиной потеря квартиры из-за мошенников

Адвокат Татьяна Петрова прокомментировала сообщения о том, что мошенники пытались продать квартиру певицы Ларисы Долиной от лица представителей. Также появилось видео, на котором похожая на артистку женщина просит о займе в 50 млн рублей под залог дачи в Подмосковье. Она считает, что исполнительнице следует поехать в МФЦ и написать заявление о запрете продажи недвижимости без личного присутствия.

Комментарий юриста приводит сайт mk.ru.

Петрова считает, что незаконность сделки в данном случае несложно доказать. Во-первых, есть экспертизы, которые могут определить подлинность записи, на которой говорится о продаже имущества. Во-вторых, можно доказать, что в момент «оформления кредита» Долина была в другом месте, но потребуются свидетели.

Чтобы впредь не возникало подобных ситуаций, адвокат посоветовала Долиной обратиться с заявлением в МФЦ.

«Странно даже, что она еще не сделала этого. Просто люди обращаются лично в МФЦ и пишут заявление, чтобы без их личного присутствия никаких сделок не проводилось», - сказала она.

При наличии такого заявления перехода права собственности не произойдет без присутствия Долиной.

Ранее сообщалось, что певица вступила в словесную перепалку с подписчиком и назвала его «гнилью».