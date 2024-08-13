Неизвестные пытаются проникнуть в квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Все произошло около 10.00 утра. Четверо неизвестных проникли на закрытую территорию элитного дома, попытавшись добраться до квартиры знаменитости. Они уверяли, что якобы это их собственность. После этого охрана заблокировала вход и не пускает туда незнакомцев. Самой артистки дома нет.

Один из незнакомцев, по данным издания, показал паспорт на английском языке. Больше они ничего не ответили на вопросы сотрудников ТСЖ.

Накануне квартиру исполнительницы выставили на продажу мошенники. Возможно, в жилье пытаются привлечь покупателей. Агрессивных гостей на территории ЖК на данный момент отпугивает полиция.

Ранее адвокат Татьяна Петрова прокомментировала сообщения о том, что мошенники пытались продать квартиру певицы Ларисы Долиной от лица представителей. Она считает, что исполнительнице следует поехать в МФЦ и написать заявление о запрете продажи недвижимости без личного присутствия.