Переусердствовала с пластикой? Надежда Бабкина стала выглядеть ровесницей невестки

Семейный снимок Бабкиной вызвал обсуждения в Сети. Подписчики отметили, что 75-летняя певица переусердствовала с пластикой и косметологией и стала ровесницей невестки.

«Была бы очень красивой, если бы старела естественным путем, но увы…», — написали россияне.

Среди хейтеров были и те, кто восхитился внешностью певицы.

«И не скажешь, что давно бабушка! Так держать», — высказались фолловеры.

Отметим, что сама Бабкина не комментировала обвинения в злоупотреблении пластикой.

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