41-летняя актриса Глафира Тарханова с юмором ответила на критику фигуры. Глафира опубликовала ироничный пост в соцсети.

После пятых родов Тарханова заметно округлилась и пока не вернулась в форму. При этом актриса довольна внешним видом, зато поклонники резко отреагировали на изменения в ее фигуре.

«Что с ней стало? Так разнесло, и не узнала сразу», — написали критики.

В личном блоге артистка опубликовала ролик, на котором она танцует под песню со словами: «Спасибо маме, что веселой родила». Глафира намекнула, что ее не задевают высказывания хейтеров. По словам Тархановой, в кино нужны не только худые актрисы, но и женщины с формами.

«Жду новых комментариев! Жирных и разносных! Я рада, что героини бывают разные, иногда plus-size — это реальный плюс», — высказалась знаменитость.

Глафиру поддержала коллега Евгения Лоза. Актриса назвала ее «фееричной красавицей».

Ранее звезда «Громовых» Глафира Тарханова впервые представила публике 17-летнего сына. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 51-летняя актриса Наталия Антонова восхитила поклонников снимками в купальнике.