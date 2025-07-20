«Мне интересны люди, которые остались со своей страной»: Надежда Бабкина высказалась об Алле Пугачевой

Надежда Бабкина высказалась об отношениях с уехавшей из России Аллой Пугачевой. В беседе с aif.ru певица призналась, что не испытывает интереса к эмигрировавшей артистке — у них абсолютно разные взгляды на происходящее в стране и за ее пределами.

«Сейчас мы смотрим совершенно по-разному на происходящее в нашей стране и за ее пределами. Это жизнь. Мне гораздо более интересны достижения тех людей, которые остались со своей страной», — заявила Надежда Бабкина.

Певица раскрыла, что не общается с покинувшей РФ коллегой, а на ее резкие высказывания о россиянах она «никак не реагирует». Надежда Бабкина назвала поведение артистки неадекватным и объяснила, что у нее «сорвало кукушку» от бессилия и бешенства. Исполнительница русских народных песен подчеркнула: сейчас внимание нужно обращать не на уехавших и неблагодарных звезд, а на талантливую патриотически настроенную молодежь и артистов, работающих в России.

Художественный руководитель московского театра «Русская песня» отметила, что, в отличие от многих коллег, не оставит свою Родину в трудное время: «Мы единое целое. Это наш народ. Это наша страна. Я со своей страной».

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России в Израиль. В эмиграции певица унизила своих соотечественников, назвав их «холопами» и «рабами», а себя — «патриоткой».

Ранее Надежда Бабкина возмутилась, что Аллу Пугачеву до сих пор называют Примадонной.