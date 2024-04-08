«Перестану с ним жить»: Ольга Орлова назвала повод для расставания с мужчиной

Российская певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала, из-за чего может расстаться с любимым мужчиной. Соответствующую публикацию знаменитость разместила в своем микроблоге.

По словам артистки, поводом для разрыва может стать отсутствие уверенности в своем избраннике.

«Я считаю, если я уверена в своем мужчине, я с ним. Как только перестану быть в нем уверена, я перестану с ним жить. Требовать гарантий от других людей бессмысленно. Гарантии вы можете дать сами себе, что не станете жить с тем, кто вас не устроит», - заявила Орлова.

Исполнительница подчеркнула, что гарантии того, что человек не станет жить с не устраивающим его партнером, являются самыми важными.

Напомним, с декабря 2021 года Ольга Орлова замужем за предпринимателем по имени Валерий. В феврале прошлого года певица подарила супругу дочь.

Ранее Орлова рассказала, смогла ли бы выйти за шофера.

Также Орлова призналась, что не позволяет свекрови ее обесценивать.