«Не получится пошатнуть самооценку»: Орлова рассказала об общении со свекровью

Российская телеведущая и блогер Ольга Орлова рассказала об отношениях со свекровью. Соответствующий пост она разместила в личном микроблоге.

Как призналась звезда, она никому не позволяет обесценивать себя и свои заслуги.

«У меня хорошие отношения со свекровью, меня не обесценивают. Но для меня важно, чтобы меня ценил ее сын, вот на это я ориентируюсь. Знаю, что я хорошая жена и мама, и что бы кто ни говорил, ни у кого не получится пошатнуть мою самооценку», — заявила артистка.

Телеведущая подчеркнула, что сама прекрасно знает о собственных недостатках, однако все равно не позволит кому-либо усомниться в своих достижениях.

Напомним, Ольга Орлова в 2021 году вышла замуж за предпринимателя по имени Валерий. Знаменитость рассказывала, что впервые встретилась с будущим мужем в московском ресторане и на протяжении нескольких месяцев присматривалась к нему. Спустя два года отношений влюбленные поженились, а 6 февраля 2023-го телеведущая подарила избраннику дочь.

Ранее сообщалось, что Ольга Орлова не хочет верить в новость о смерти экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону.