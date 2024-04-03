«Что бы он со мной делал?!»: Орлова ответила, смогла ли бы выйти за шофера
© Lomohov Anatoly/East News
Российская певица и телеведущая Ольга Орлова высказалась о возможности ее брака с шофером. Соответствующую публикацию она разместила в своем микроблоге.
Один из подписчиков звезды решил поинтересоваться, смогла бы Ольга выйти замуж не за предпринимателя, а за шофера. Ответ ведущей «Дома-2» оказался неутешительным.
«Вопрос в том, что бы он со мной делал?! Я не готова содержать мужчин, а он не смог бы потянуть мой уровень жизни. Я уже молчу про то, чтобы обеспечить меня», — заявила Орлова.
Исполнительница подчеркнула, что сейчас ее супруг обеспечивает всю семью. Артистка добавила, что муж никогда не жил за ее счет.
Напомним, с декабря 2021 года Ольга Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. В феврале минувшего года звезда подарила избраннику дочь.
Ранее Ольга Орлова рассказала, что не позволяет свекрови ее обесценивать.
Также Орлова призналась, что не хочет верить в новость о смерти Либерж Кпадону.