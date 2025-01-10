«Перестаньте завидовать»: Семенович ответила хейтерам, осудившим ее за очередной отдых за границей

Бывшая участница «Блестящих» Анна Семенович ответила хейтерам, которые осудили ее за очередной отпуск за границей. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка призналась, что будет отдыхать столько, сколько захочет.

«Боже мой, сколько комментариев от злобных хейтеров. Люди, перестаньте завидовать, лучше эту энергию тратьте на себя. <…> Отдыхаю я столько, сколько хочу. У вас ничего не прошу. Так что, дорогие мои злопыхатели, подавитесь своим ядом, а я полетела греться на море», - поделилась знаменитость.

Певица оставила в секрете страну, которую выбрала для нового путешествия. При этом исполнительница уточнила, что отпуск будет продолжительным, вследствие чего она подготовила два чемодана одежды.

В 2024 году Анна Семенович подтвердила отношения с бизнесменом Денисом Шреером, который долгое время жил в Германии. Приехав в Россию, предприниматель обосновался в квартире певицы.

Ранее Анна Семенович анонсировала развод женатого возлюбленного.

Также Анна Семенович рассказала, что сделала неудачную пластическую операцию.