Анна Семенович призналась, что сделала неудачную пластическую операцию
© Starface.ru
Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что 10 лет назад сделала неудачную пластическую операцию, последствия которой пришлось исправлять долгое время.
«Я решилась на операцию по уменьшению груди. К сожалению, операция прошла не очень успешно. Грудь мне не уменьшили, только оставили не очень приятные последствия, которые потом пришлось исправлять, сделав еще несколько операций», - разоткровенничалась Анна в интервью с Kp.ru.
Она отметила, что в итоге грудь как была большой, так и осталась. Певица выразила уверенность, что нет смысла ничего менять в себе.
«Большая грудь — это сложно, но это все же красиво», - констатировала Семенович.
Кроме того, певица рассказала, что увлеклась психологией и поняла, что изменения во внешности не дают гарантию успешности в карьере и любви.
«Я считаю, что каждая женщина красива. Но из-за того, что ты не уверена в себе, не можешь полюбить себя и в самой себе разобраться, ты начинаешь перекраивать свою внешность. Это большая ошибка», - заключила Анна.
Ранее Анна Семенович вышла в свет со своим женатым возлюбленным Денисом Шреером и объявила о свадьбе в 2025 году.