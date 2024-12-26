Анна Семенович призналась, что сделала неудачную пластическую операцию

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович призналась, что 10 лет назад сделала неудачную пластическую операцию, последствия которой пришлось исправлять долгое время.

«Я решилась на операцию по уменьшению груди. К сожалению, операция прошла не очень успешно. Грудь мне не уменьшили, только оставили не очень приятные последствия, которые потом пришлось исправлять, сделав еще несколько операций», - разоткровенничалась Анна в интервью с Kp.ru.

Она отметила, что в итоге грудь как была большой, так и осталась. Певица выразила уверенность, что нет смысла ничего менять в себе.

«Большая грудь — это сложно, но это все же красиво», - констатировала Семенович.

Кроме того, певица рассказала, что увлеклась психологией и поняла, что изменения во внешности не дают гарантию успешности в карьере и любви.

«Я считаю, что каждая женщина красива. Но из-за того, что ты не уверена в себе, не можешь полюбить себя и в самой себе разобраться, ты начинаешь перекраивать свою внешность. Это большая ошибка», - заключила Анна.

Ранее Анна Семенович вышла в свет со своим женатым возлюбленным Денисом Шреером и объявила о свадьбе в 2025 году.