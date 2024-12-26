«Будет свободен»: Анна Семенович анонсировала развод женатого возлюбленного

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович заявила, что в начале 2025 года ее возлюбленный Денис Шреер будет официально свободен. При этом исполнительница призналась, что еще не получила от него предложения руки и сердца.

По словам Анны, ее возлюбленный не жил с женой еще до их знакомства, но на развод не подавал, однако сейчас все документы уже почти готовы. Как напомнила певица, Денис жил с семьей в Германии, а там бракоразводные процессы длятся годами.

«Денис с Мариной уже давно не были вместе, но на развод не подавали. Но, когда мы с Денисом стали встречаться, сразу подали. Думаю, в начале следующего года Денис будет свободен», - сказала Семенович в интервью Kp.ru.

Анна также призналась, что в новогоднюю ночь будет работать. У нее 31 декабря запланировано два концерта в Сочи. При этом возлюбленный прилетит к ней, чтобы быть рядом под бой курантов.

В 2024 году певица подтвердила отношения с бизнесменом Денисом, который долгое время жил в Германии. Приехав в Россию, предприниматель обосновался в квартире Семенович.

Ранее Анна Семенович призналась, что 10 лет назад сделала неудачную пластическую операцию, последствия которой пришлось исправлять долгое время.